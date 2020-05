AIDES HUMANITAIRES : Acheminement de 29 tonnes de denrées alimentaires au Niger

Un avion de transport militaire des Forces aériennes algériennes, à son bord 29 tonnes de denrées alimentaires et différents équipements médicaux, a décollé samedi de la Base aérienne de Boufarik à destination de la capitale nigérienne, Niamey, pour la quatrième opération consécutive dans le cadre de l'acheminement des aides humanitaires destinées à ce pays, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre d'acheminement et de transport des aides humanitaires destinées aux pays frères et amis, des avions de transport militaire relevant des Forces aériennes algériennes poursuivent pour la quatrième journée consécutive, le chargement et le transport des aides humanitaires adressées par le Croissant rouge algérien au peuple du Niger", précise la communiqué. Ainsi, "un avion de transport militaire a décollé ce samedi 16 mai 2020 de la Base aérienne de Boufarik en première Région militaire à destination de l'aéroport de Niamey au Niger, à son bord 29 tonnes de denrées alimentaires et différents équipements médicaux", ajoute la même source. "Il est à signaler que cette quatrième cargaison d'aides humanitaires, entre dans le cadre de la consolidation des efforts de solidarité entre les deux peuples", souligne le communiqué du MDN.