AIDES FINANCIERES AUX PETITS METIERS : Le ministère de l’Intérieur précise les conditions et les délais

Dans le cadre des efforts consentis par les pouvoirs publics pour assurer les effets de la pandémie du coronavirus et l’achèvement du processus d’octroi d’aides financières estimées à 10000 dinars, dont ont bénéficié les chefs de famille dont les activités ont été suspendues en raison des mesures de crise sanitaire, le ministère de l’Intérieur invite les professionnels de petits métiers qui remplissent les conditions à bénéficier d’une aide financière estimée à 30.000 dinars pour un mois et pour une période de 3 mois, au plus tard le 30 novembre 2020, a indiqué un communiqué du ministère. Toutefois, le ministère a mis des conditions pour bénéficier de cette aide financière: l’activité concernée doit fait l’objet d’une suspension temporaire dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs publics pendant la période du confinement. Le bénéficiaire doit posséder un registre du commerce ou une carte d’artisan, selon le cas, ou un autre document justifiant l’exercice de la profession. Le revenu annuel déclaré par la Caisse nationale de sécurité sociale pour les non salariés pour l’année 2020 est inférieur ou égal à 48 000 DZD. Le bénéficiaire doit payer régulièrement les cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale pour les non-salariés au titre de l’année 2020. Le ministère a conditionné l’octroi de cette aide financière de 30.000 dinars au dépôt d’un dossier composé d’une copie de la carte chifa ou l’attestation d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale pour les non-salariés ou toute carte portant le numéro de sécurité sociale de la personne concernée. Un chèque de compte postal ou bancaire barré, ou tout document prouvant le numéro du compte postal ou bancaire et remplir un formulaire téléchargeable sur le site du ministère de l’intérieur.