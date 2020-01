AIDES A L’HABITAT RURAL A MOSTAGANEM : 59 milliards de cts alloués par le Fonal

Les dossiers de demande d’aides au logement rural déposés au niveau de la wilaya de Mostaganem sont au nombre de 1277 demandes dont 890 dossiers ont été acceptés, traités 600, dossiers en cours d’étude 291 et 386 et en instance pour cause d’une pièce administrative délivrée par la direction de logement qui est le P.V d’avancement des travaux. Il est à signaler qu’actuellement, 181 unités sont en cours de réalisation. Quant au logement public aidé de l’ancienne formule, 104 unités sont en cours de matérialisation dans la nouvelle zone urbaine G3, avec un taux de réalisation de 80% et les travaux d’aménagement sont en cours, a-t-on appris. Le fonds national du logement (Fonal) a réservé une enveloppe financière d’un montant de 59 milliards de cts qui correspond à 1200 aides au logement rural pendant l’année 2019. S’agissant des formues LPA et LSP, 1650 demandes ont été traitées, restent 28 dossiers en cours d’étude. Le programme réalisé entre, 2016 et 2020 est de 8 unités de logements d’un taux de 80%, 15 à Tigditt d’un taux de 55%, 6 unités à Kheir-Eddine d’un taux de 70%, 48 unités autres à Kheir Eddine, d’un taux de 65% d’un total de 77 unités de logements plus 104 autres.