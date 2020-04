AIDE POUR LE RAMADAN AUX FAMILLES A MOSTAGANEM : Plus de 54000 familles sont concernées

Pour le Ramadan de cette année qui, selon les prévisions de Oulémas, serait vers le 23-24 Avril 2020, il n’est plus question de distribution du fameux « couffin » qui a été remplacé, comme annoncé l’an passé, par une aide financière directement versée au compte CCP des bénéficiaires. Cette forme de soutien sociale pour le Ramadan à été fixée à 6.000,00 dinars algériens, libérable sur les comptes postaux aux bénéficiaires. A cet égard, la Directrice de l’Action sociale et de la Solidarité ,Mme Khadidja Bouchakor ,a révélé récemment que l’enveloppe financière réservée à cette opération de soutien financier est estimée à quelque 177 millions de dinars algériens, n’est pas définitive et serait susceptible d’être revue à la hausse, a-t-elle précisé .Elle a indiqué d’autre part que le nombre de nouveaux bénéficiaires ajoutés par les communes est de 10516 ,par rapport à la liste de l'année dernière, qui avait recensé 44.145 familles indigentes ce qui porte la liste définitive à un total de 54.661 bénéficiaire du pécule d’aide, au titre du Mois de Ramadan 2020.