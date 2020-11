AIDE HUMANITAIRE : 60 tonnes de denrées alimentaires acheminée au peuple sahraoui

Ces aides constituées de denrées alimentaires et de matériels pharmaceutiques ont été chargées, dimanche, depuis la Base Militaire de Boufarik (Blida) par les autorités civiles et militaires, à destination de la wilaya de Tindouf, en collaboration avec les cadres du Croissant rouge algérien (CRA). La présidente du CRA, Mme Saïda Benhabiles a affirmé que ces aides sont constituées de denrées alimentaires de première nécessité et de produits désinfectants. Cette déclaration a été effectuée, lors de la supervision de l’opération de chargement de ces aides, en présence du Commandant de la Base aérienne de Boufarik, le général Djenadbia Faouzi, de l’Ambassadeur de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar et du représentant du Haut Commissariat aux Réfugies en Algérie, Agostino Mulas. Par ailleurs, cette initiative humanitaire s’inscrit dans le cadre du « soutien constant et indéfectible du peuple algérien au peuple sahraoui frère qui vit des conditions humanitaires difficiles », a ajouté Mme Benhabiles, saluant le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) dans « le soutien des opérations humanitaires de manière générale, ainsi que celles menées par le CRA, le bras humanitaire des pouvoirs publics ». A cette occasion, l’ambassadeur sahraoui a présenté ses remerciements au peuple algérien pour son soutien au peuple sahraoui, saluant les efforts de l’ANP dans l’acheminement des aides humanitaires aux réfugiés sahraouis.