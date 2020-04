AIDE DE SOLIDARITE DE 10 000 DINARS : Recensement de 60.000 familles nécessiteuses à Oran

Quelque 60.000 familles démunies, nécessitant des aides sociales «urgentes», ont été recensées à Oran suite à la cessation de certaines activités induite par le confinement sanitaire appliqué dans le cadre de la lutte contre le nouveau Coronavirus .Plus de 81000 personnes, à travers les différents quartiers de la commune d'Oran, dont des pères de famille et jeunes ont été contraints d’arrêter le travail, en se conformant au confinement partiel appliqué à Oran. Ces familles ont besoin d’aides sociales «urgentes», a-t-on souligné. La majorité des habitants de cette deuxième ville d'Algérie exercent des professions libérales d’un apport journalier, en tant qu’artisans ou vendeurs, a-t-on ajouté, précisant que le recensement effectué par les services des œuvres sociales couvre 90% seulement de l’ensemble des habitants de la commune d'Oran s’apprêtent à lancer une opération d’envergure de distribution des aides à pas moins de 60.000 familles. La direction de l’action sociale dirige une opération de réception des dons de la part des industriels et chefs d’entreprises et la gestion des stocks. «Une fois les nouvelles listes établies, nous précèderons à la distribution du stock», a précisé le DAS, M. Fadla. Compte tenu de la nouvelle situation, l’ancien fichier des familles démunies utilisé pendant le ramadan et qui recense 81.000 familles sera modifié, explique le responsable. Le directeur de l’action sociale a fait savoir que 1.200 colis de produits alimentaires de base ont déjà été distribués dans trois zones d’ombre en l’occurrence, Boufatis, Tafraoui et Aïn Al Karma. Il convient de rappeler que des commissions de recensement des ménages démunis ont été mises en place au niveau des délégations urbaines de la ville d’Oran et les 25 autres communes. Cette opération sera dirigée par les chefs de daïras et les président des APC qui travaillent avec les comités de quartiers. Ces derniers sont appelés à s’organiser pour recenser les familles démunies et les personnes touchées économiquement par les mesures provisoires dictées par la crise sanitaire actuelle. Une fois les listes établies, elles seront transmises aux chefs de daïras. Le wali d'Oran a appelé les services de la wilaya à accélérer «l'affectation du premier quota d’aides alimentaires pour permettre aux familles de faire face à la situation dans les meilleurs conditions», qualifiant de «très encourageant» le niveau de respect des mesures de confinement sanitaire dans la wilaya d'Oran.