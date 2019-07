AÏD EL-ADHA : Prime de 80 000 Da pour tous les travailleurs de Naftal

Une bonne nouvelle pour les travailleurs de la société de distribution des carburants, NAFTAL, qui bénéficieront d’une prime d’une valeur de 80 000 Da pour l’Aid EL Adha. C’est la direction générale de la filiale de la Sonatrach qui a pris la décision d’accorder une prime de quatre-vingt mille dinars pour tous les employés de la société quel que soit leur type de contrat. Cette prime répond aux conditions et modalités de la mise en œuvre de l’accord collectif décidé par le directeur général et les partenaires sociaux. Dans une circulaire, adressée aux directeurs centraux du groupe, portant sur les modalités d’octroi de la prime du mouton, il a été indiqué que « tout travailleur de la société quelle que soit la nature juridique de sa relation de travail (permanent et temporaire) ».