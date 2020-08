AÏD EL ADHA : Plus de 10 000 commerçants non mobilisés ont assuré la permanence

L'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a affirmé, dimanche, que le programme de permanence a été largement suivi par les commerçants durant les deux jours de l'Aïd El Adha, ajoutant que plus de 10.000 commerçants non mobilisés étaient de service afin d'assurer l'approvisionnement des citoyens. "Selon les correspondances reçues des représentants de l'ANCA à travers le pays, le programme de permanence durant les deux jours de l'Aïd a été largement suivi", indique l’ANCA dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Plus de 10.000 commerçants non concernés par le programme de permanence ont assuré l’approvisionnement des citoyens outre le nombre global de 47.599 commerçants mobilisés par les service du ministère du Commerce dans les domaines de la boulangerie, l’alimentation générale, les fruits et légumes, les laiteries, les minoteries et la production d’eaux minérales, ajoute l’ANCA Face à ce niveau d’engagement de respect du programme de permanence au service de leurs clients, l'ANCA a adressé ses remerciements à tous les commerçants et artisans concernés. Par ailleurs, l'ANCA a rappelé l'impératif de continuer à suivre les gestes barrières, notamment la distanciation physique, le port du masque et la désinfection des outils de travail. Pour rappel, le ministère du Commerce avait indiqué que le taux de suivi du programme de permanences des commerçants réquisitionnés pour les deux jours de l'Aïd El Adha, a atteint 99,88% au niveau national.