AÏD EL ADHA : Ouverture exceptionnelle des bureaux de poste vendredi

Dans le but d’accueillir le citoyen dans les meilleures conditions possibles, Algérie Poste a procédé à un réaménagement des horaires d’ouverture de ses bureaux de poste, jusqu’au 30 juillet prochain en prévision de la fête de l’Aïd El Adha. En effet, plus de 50 % des bureaux de poste, qui connaissent une grande affluence des citoyens, ont été ouverts ce vendredi de 8h à 12h pour les régions du Nord et de 7h à 11h pour les régions du Sud. La Direction de l’unité postale de la wilaya de Tizi Ouzou, a informé sa clientèle de l’ouverture exceptionnelle de 27 bureaux de poste, situés au niveau des chefs-lieux de daïra en ce vendredi 24/07/2020, et ce en perspective de l’AID AL ADHA. De sa part la Direction de la Poste d’Algérie de la wilaya de Sétif a annoncé à ses clients qu’il était décidé d’ouvrir des bureaux de poste vendredi, de huit heures du matin à midi, rapporte la radio locale de Sétif, le directeur de la poste d’Algérie a déclaré que tous les bureaux situés au siège des daïras sont concernés par l’ouverture et la fourniture de services de retrait.