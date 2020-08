AÏD EL ADHA : La permanence des commerçants respectée dans six wilayas de l’Est

Un respect total du programme de la permanence des commerçants a été constaté au premier jour de l’Aïd El Adha dans les six (6) wilayas de l’Est relevant de la Direction régionale du commerce implantée à Batna, a indiqué, vendredi le directeur régional du commerce, par intérim, Achour Bouzida. Les commerçants réquisitionnés pour cette première journée de la fête du sacrifice à travers les wilayas de Constantine, Tébessa, Batna, Oum El Bouaghi, Khenchela et Biskra, relevant administrativement de la direction régionale du commerce, ont honoré leur engagement et ouvert leur commerces en ce premier jour de la fête du sacrifice, a précisé M. Bouzida à l'APS. Le même responsable a détaillé que pas moins de 4.790 commerçants sont mobilisés pour assurer le programme de la permanence au cours des deux jours de la fête du sacrifice soulignant qu’entre autres, 654 boulangeries, 3.009 commerçants d’alimentation générale et fruits et légumes, 45 minoteries et 17 laiteries sont inscrits à ce programme. Aussi, huit (8) unités de vente d’eau minérale dont quatre (4) parmi le nombre global sont implantées dans la wilaya de Biskra, deux (2) à Tébessa et une (1) autre pour chacune des régions de Batna et d’Oum El Bouaghi sont au programme de cette permanence visant à assurer un service minimum aux citoyens pour durant l’Aïd el Adha, a ajouté le représentant régional du secteur. Il est à noter que les commerçants permanenciers sont dans l’obligation de respecter les mesures de confinement et celles de prévention et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19).