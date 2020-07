AÏD EL ADHA : L’ONA met en place un dispositif spécial

La fête religieuse d’Aid El Adha de cette année survient dans un contexte sanitaire sans précédent, lié à la propagation de la pandémie d de la COVID 19 dans le monde. Dans ce contexte, l’Office national de l’assainissement (ONA) rappelle, dans un communiqué, les décisions du gouvernement pour se prémunir contre toute forme de propagation du virus durant la célébration de cette fête religieuse. Ainsi, pour l’opération de l’abattage du mouton, il est recommandé aux citoyens d’éviter de recourir à la voie publique pour le sacrifice du mouton, de désinfecter les outils d’abattage et d’éviter de les échanger, de réduire le nombre de participants au processus d’abattage, d’utiliser un masque de protection à toutes les étapes liées au sacrifice : du moment de l’achat jusqu’à la fin du processus. Il est, aussi, conseillé d’éviter les visites familiales et de ne pas se rendre aux cimetières. « Et comme chaque année, à l’occasion de cette fête religieuse, l’Office National de l’Assainissement lance sa campagne de sensibilisation sous le thème » Prenez soin des réseaux d’assainissement » », lit-on dans le communiqué. À travers cette campagne, l’ONA rappelle aux citoyens que des déchets tels que les cornes, les pattes ou la toison ne peuvent être introduits dans les réseaux d’égouts, ni jetés dans la nature. Car ces déchets occasionnent l’obstruction des canalisations et parfois-même causent des débordements des eaux usées, dans certains quartiers, et des problèmes au niveau des stations d’épuration pouvant également générer des maladies à transmission hydrique.