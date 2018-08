AID EL ADHA A MOSTAGANEM : Revoilà, les points informels de vente de moutons

Des points de vente informels d’ovins ont fait leur apparition, ces derniers jours, à travers la ville et les communes de la wilaya de Mostaganem. Ainsi, des dizaines de moutons et d’agneaux sont parquées pour y être vendues, à des lieux précis, de préférence aux abords des axes routiers. Depuis, ces petits marchés à bestiaux érigés illégalement, connaissent un mouvement inhabituel de troupeaux d’ovins conduits par des vendeurs à travers ces aires principales pour être immobilisés dans un coin afin d’êtres vendus. Et comme nous sommes à quelques jours seulement de la fête de l’Aïd El-Adha, les chefs de familles, comme un peu partout ailleurs, affluent vers ces enclos improvisés pour s’enquérir des prix ou acheter le mouton du rite sacrificiel. Néanmoins, les tarifs des bêtes proposées à la vente tempèrent quelque peu les ardeurs des habitants, notamment des pères de famille, qui préfèrent attendre quelques jours encore, et ce dans l’espoir de voir une hypothétique baisse des prix des ovins. Ces derniers, de l’avis d’un bon nombre de nos interlocuteurs, sont estimés « excessifs », car, ils oscillent entre 28.000 à 50.000 dinars aux risques et périls des clients . La majorité de ces enclos de l’informel ne disposent d’autorisation et demeurent sans le moindre contrôle vétérinaire.