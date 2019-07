AID EL ADHA A MOSTAGANEM : L’ONA lance ‘’prenez soin des réseaux d’assainissement’’

A l’occasion de la célébration de la fête de l’Aid El Adha qui coïncide avec le 11 et 12 août prochain, l’Office National de l’Assainissement lance, à Mostaganem et à travers le territoire national une campagne de sensibilisation sous le thème « Prenez soin des réseaux d’assainissement ». Cette action accompagne le dispositif mis en place par l’ONA à chaque célébration annuelle dont l’objectif est de mettre un terme aux grands problèmes engendrés par le sacrifice des moutons, au niveau des réseaux d’assainissement et aux stations d’épuration, a-t-on expliqué. « En effet, les déchets des moutons sont jetés, par certains citoyens indélicats, directement dans les réseaux d’assainissement. Certains déchets tels que les cornes, les pattes ou la toison ne peuvent être introduits dans les réseaux d’égouts car pouvant occasionner l’obstruction des canalisations et parfois-même, dans certains quartiers, causer des débordements des eaux usées. Ces déchets peuvent nuire aussi au bon fonctionnement des stations d’épuration », indique-t-on. A travers cette campagne, l’ONA incite les citoyens à éviter de jeter les déchets dans les égouts et de s’abstenir de lever les tampons des regards, et ce, en adoptant un simple geste, qui se résume à les mettre dans des sacs afin de les évacuer vers une décharge adéquate. Il est à noter que les unités opérationnelles de l’ONA seront mobilisées, pour les besoins d’éventuelles interventions sur les réseaux d’assainissement et de surveillance des stations d’épuration. L’Office National de l’Assainissement considère la sensibilisation de la population à la préservation de l’environnement hydrique comme une de ses priorités.