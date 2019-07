AID EL ADHA A MOSTAGANEM : 23 points retenus pour la vente des moutons

A l’occasion de l’Aïd El Adha , l’inspection vétérinaire et la direction du commerce ont retenu 23 points de vente pour la vente des moutons de sacrifice à travers dix daïras de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris. En effet, la wilaya a retenu 23 points autorisés à la vente du mouton. Au niveau de la ville de Mostaganem 03 points ont été retenus à l’image de « Chemouma, Sidi-el-Adjel et Tigditt » d'autres espaces sont prévus à l’exemple des marchés hebdomadaires de la wilaya, lesquels se transformeront dès le début du mois d'août en de vastes points de vente pour l'achat du mouton. Ces sites sont déployés au niveau des daïras de Bouguirat , Sidi Ali et Sidi Lakhdar ,Ain Tédelès, Hassi Mameche , Ain Nouissy , Kheir Eddine, Achaacha et Mesra .Ces points de vente autorisés seront soumis au contrôle des vétérinaires mobilisés même le jour de l'Aïd el-Adha . Dans ce contexte, les éleveurs devront présenter des certificats de santé du cheptel et sont obligés aussi à nettoyer les lieux avec des pesticides avant et après la vente, a ajouté la même source. Cependant, les citoyens sont appelés à se diriger vers les sites autorisés pour acquérir le sacrifice de l'Aïd. Le service vétérinaire de la Direction de la santé a mobilisé plus d'une trentaine de praticiens pour le contrôle des points de vente autorisés à travers l'ensemble de la wilaya. Du coup, la permanence sera également assurée le jour de l'Aïd, notamment au niveau des abattoirs communaux et le contrôle du cheptel. Et pour préserver la santé du consommateur et dans un souci de prévention, des recommandations sur la conduite à tenir en cas d'un kyste hydatique sont prodiguées aux citoyens. Certains sillonneront les quartiers, indique-t-on. Par ailleurs, l'opération de vente du mouton sera accompagnée d'une campagne à travers des affiches au niveau des communes sensibilisant les citoyens sur les dangers du kyste hydatique et autres maladies affectant le bétail dont la brucellose.