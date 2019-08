AÏD EL ADHA : 64.000 commerçants mobilisés pour la permanence

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé à Alger, que son ministère avait mobilisé près de 64.000 commerçants au niveau national pour assurer la permanence durant les deux jours de l'Aïd, ajoutant que ses services s'attèlent au lancement d'une application électronique permettant d'accompagner les citoyens pour repérer les locaux et boulangeries ouverts ces deux jours. "63.990 commerçants ont été mobilisés au niveau national dont 40.491 commerçants dans l'alimentation générale et fruits et légumes, 5.695 boulangeries et 20.059 commerçants dans diverses activités" a fait savoir le ministre lors d'une réunion de concertation et d'évaluation avec les représentants des associations professionnelles des commerçants et de la protection du consommateur, ajoutant qu'une augmentation de 26%, par rapport à l'année passée, a été enregistrée en termes de nombre de permanences prévues. S'agissant des opérateurs économiques et des unités de production, le premier responsable du secteur a fait état de la mobilisation de 150 unités de production laitières, 284 minoteries, 40 unités de production d'eaux minérales et 474 unités produisant d'autres produits.