AHMED GAID SALAH AFFIRME : L’Algérie est sur ‘’la bonne voie’’

« Les décisions courageuses prises par le Commandement de l’ANP depuis le début de la crise ont apporté au fil des jours la preuve qu’elle vont dans leur ensemble dans l’intérêt du peuple algérien, »dit-il dans son allocution. « Nous sommes convaincus que le train de l’Algérie est sur de bons rails et qu’il se dirige vers la bonne direction qui apporte satisfaction aux meilleurs enfant de l’Algérie et cela grâce à la confiance mutuelle qui existe entre le peuple et l’Armée, son bouclier protecteur contre le « Issaba » et ses appendices. Parlant politique, le patron de l’ANP évoque l’avant dernier conseil des ministres au cours duquel était amendée la loi électorale, expliquant que l’Autorité en charge de l’organisation et de la surveillance constitue « la pierre d’achoppement du processus décisif et attendu » Au sujet du Conseil des ministres qui s’est tenu dimanche et qui a eu à endosser le projet de loi de finances 2020 et la loi sur les hydrocarbures, Gaid Salah estime que la révision de cette dernière « va apporter un plus et va contribuer à relancer l’économie et donner un nouveau souffle à l’investissement dans différents secteurs économiques et stratégiques. Enfin, le chef d’Etat-major rappelle que l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a trouvé toute l’aide et le soutien auprés de toutes les institutions de l’Etat pour mener dans les meilleures conditions sa mission. »