AGRICULTURE : 184 000 actes de concession délivrés

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a fait état à Alger, de 184.000 actes de concession délivrés pour un total de 202.000 bénéficiaires de l’opération de transfert du droit d’exploitation, en usufruit, des terres relevant du domaine public de l’Etat au droit de concession, soit une superficie de 2.137.000 hectares sur un total de 2.253.702 hectares concernés par l’opération. M. Hemdani s’exprimait lors d’une séance d’audition par la commission des finances et du budget de l’APN, dans le cadre du débat du projet de loi de finances pour l’exercice 2021, rapporte l’APS. Dans le cadre de la mise en valeur des terres agricoles par concession, une superficie globale de 950.000 hectares a été octroyée en faveur de 23.000 exploitants, précise la même source, faisant état de 580.000 hectares confiés à 15.000 exploitants, dont 2800 ont entamé concrètement l’opération de mise en valeur sur une superficie de 150.000 hectares. Concernant les procédures d’accession à la propriété foncière, 1,17 million d’hectares ont été attribués en faveur de 145.000 bénéficiaires, dont 24 000 ayant obtenus les actes de propriété foncière pour une superficie de 190.000 hectares depuis la promulgation de la loi sur l’accession à la propriété foncière agricole de 1983 (APFA). Selon les chiffres avancés par le ministre de l’Agriculture, 600.000 hectares de terres agricoles non exploitées ont été récupérées. La superficie irriguée passe à 1,4 million d’hectares Le ministre de l’Agriculture a fait savoir que la superficie des terres agricoles irriguées est passée à 1,43 million d’hectares jusqu’à septembre dernier. M. Hemdani a souligné que la superficie globale de terres irriguées, estimée à 650.000 hectares en 2010, a enregistré une hausse de 780.000 hectares durant cette dernière décennie. Le ministre a précisé que la superficie globale des terres irriguées utilisant des systèmes d’irrigation économes en eau était estimée à 898.000 hectares à la fin septembre dernier, contre 75.000 seulement en 2000.