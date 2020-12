AGRICULTURE : 16% de la production nationale réalisée en montagnes

Les montagnes, qui représentent 20% de la superficie agricole utile nationale, assurent 16% de la valeur de la production agricole en Algérie, a indiqué une note de la Direction générale des forêts (DGF). La superficie agricole utile dans les zones de montagne est estimée à 1,7 millions d'hectares, selon la note de la DFG, élaborée à l'occasion de la Journée internationale de la montagne, célébrée le 11 décembre de chaque année. Ces zones comptent 7 millions d’habitants, soit 17% de la population nationale dont 3,5 millions en zone rurale activant essentiellement dans l'agriculture et l’élevage, selon la note. La FAO a choisi pour thème de la Journée cette année "La biodiversité de montagnes". Les montagnes alimentent, selon la note de la DGF, 1451 zones humides propices à la biodiversité floristiques et faunistiques et la régulation du débit des cours d’eau (atténuation des crues, prévention des inondations..). Parmi ces zones humides, 50 sont classées sur la liste de la convention de Ramsar des zones humides d’importance internationale couvrant une superficie de 3 millions d’hectares. En matière de protection de la biodiversité, concentrée à 80% dans les zones montagneuses, l'Algérie avait adopté, en 2008, le Schéma Directeur des Espace Naturels et des Aires Protégées, rappelle la DGF. En outre, il a été décidé de créer des aires protégées, en particulier dans les zones montagneuses, dont six 6 parcs nationaux en zone de montagne touchant 32 communes à travers 8 wilayas d'une superficie totale de 165.362 ha. En outre, la réserve naturelle de Cap Landles (Oran) d'une superficie de 1632 ha d'aire terrestre et 4283 ha d’aire marine, et le parc national de Babort Tababort chevauchant sur les wilayas de Béjaia, Jijel et Sétif d'une superficie de 23.656 ha ont été classé aires protégées. Les montagnes recèlent 3 millions d'hectares de forêts Outre ce patrimoine, les wilayas des zones de montagne recèlent un patrimoine forestier de plus de 3 millions d’hectares. Les pouvoirs publics ont initié 3 projets de développement des zones de montagne au niveau de Skikda, M'sila et Tlemcen afin d’améliorer les conditions de vie des populations des zones montagneuses.