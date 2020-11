AGRESSION MILITAIRE MAROCAINE A EL-GUERGUERAT : Le Mouvement El Bina condamne avec force

Le mouvement El Bina a condamné avec force l'agression militaire marocaine contre le peuple sahraoui dans la région d'El-Guerguerat au Sahara Occidental, appelant l'Organisation des Nations Unies (ONU) à assumer son entière responsabilité face aux violations marocaines répétées. "Nous suivons avec grande inquiétude l'agression militaire perpétrée par des unités de l'armée marocaine contre le peuple sahraoui sans défense dans la région d'El-Guerguerat au Sahara Occidental, sur les frontières avec la Mauritanie", a indiqué le mouvement dans son communiqué. Dans ce cadre, le président du mouvement, Abdelkader Bengrina a exprimé sa vive condamnation de "cette agression qui constitue une violation flagrante du droit international, une menace à la paix et la sécurité internationales, et une provocation visant à saper le processus de résolution de la cause sahraouie juste, sous la supervision de l'ONU". "Nous affirmons aussi notre solidarité absolue avec le peuple sahraoui frère et notre soutien constant à sa lutte contre les menaces et les agressions qui le visent, quelles qu'en soient les formes et les prétextes", a ajouté le communiqué. Par ailleurs, la même formation politique a exhorté l'ONU et le Conseil de sécurité à assumer leurresponsabilité face à cette violation brutale en prenant rapidement les mesures qui s'imposent pour éviter une dégradation de la situation dans la région. De même qu'elle a appelé à une mise en œuvre urgente des résolutions onusiennes, notamment celles ayant trait à l'autodétermination.