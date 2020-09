AGRESSION DU PATRIMOINE A BETHIOUA (ORAN) : Un parking pour bus près du site historique" Portus Magnus"

Ces derniers estiment que le lieu aménagé est très proche du site soulignant que la distance minimale de 200 m indiquée par l’article 17 de la loi protégeant les sites historiques, n’a pas été respectée. A travers les réseaux sociaux, des citoyens actifs interpellent le directeur de la Culture et le ministère de tutelle afin d’intervenir et arrêter ces travaux d’aménagement qui risquent de détériorer encore plus le site. Cela intervient au lendemain de la visite d’une délégation du ministère de la Culture qui a été à pied d’œuvre en fin de semaine dernière afin de compléter, justement, le dossier du plan de sauvegarde de ce site, et son « reclassement » après un siècle de classement comme étant un site romain. « Portus Magnus » et qui est une cité antique, édifiée entre le 2ème et le 3ème siècle sur des contreforts et des falaises abruptes de Béthioua, à une quarantaine de kilomètres à l’Est d’Oran. Classé patrimoine archéologique national, le site demeure méconnu et figure peu dans les circuits et les guides touristiques. D’où la nécessité pour braquer les projecteurs sur ce site. Le site du “Vieil Arzew” ne fut identifié comme étant Portus Magnus qu’à partir de 1858 par Berbrugger, après la découverte d’un document épigraphique mentionnant son nom abrégé, inscription déplacée au musée d’Oran. Des fouilles faites à la ferme Robert, elle aussi en ruine, permirent de découvrir en 1862 deux magnifiques mosaïques, qui seront déplacées au musée municipal d’Oran vers 1885.