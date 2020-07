AGRESSION D’UN MEDECIN AU CHU BENBADIS (CONSTANTINE) : 3 ans de prison ferme pour l’auteur présumé

Le tribunal de Ziadia à Constantine a condamné jeudi à trois ans de prison ferme une personne accusée d’agression contre un médecin exerçant au service Covid-19, dans le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr Benbadis. L’inculpé, la trentaine, est poursuivi pour "agression d’un médecin en exercice" et "coups et blessures volontaires", a-t-on précisé. L’affaire remonte à la semaine dernière quand le mis en cause, proche d’un malade atteint de la Covid-19, avait agressé un médecin lui causant une fracture du nez suite à un coup de poing. Une plainte avait été déposée par la victime et le mis en cause avait été aussitôt arrêté par les services de la sûreté de wilaya de Constantine. Suite à la recrudescence du phénomène des agressions contre les personnels des corps médical et paramédical et les gestionnaires des établissements de la santé publique, le ministre de la Justice, Garde des sceaux, avait donné instruction mardi aux procureurs généraux près les Cours de Justice en vue de les sensibiliser à la gravité de ce phénomène, d’une part, et de les appeler à y faire face avec la fermeté requise par la conjoncture sanitaire que traverse le pays, d’autre part".