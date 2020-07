AGRESSION D’UN CITOYEN PAR UN POLICIER A TLEMCEN : La justice ouvre une enquête

Le parquet près le tribunal de Maghnia dans la wilaya de Tlemcen a annoncé ce lundi avoir donné des instructions aux autorités compétentes, pour l’ouverture d’une enquête sur l’incident de la vidéo montrant un policier agresser un citoyen. Selon le communiqué du parquet rapporté par l’agence officielle, « le bureau de poste de la ville de Maghnia a connu il y a quelques jours une anarchie, ce qui a nécessité l’intervention des services de sécurité afin d’organiser les citoyens ». Et c’est là qu’un citoyen ait été physiquement agressé par un policier. La vidéo de la scène a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Le parquet a indiqué que « conformément à l’article 11, paragraphe 3 du Code de procédure pénale, et dès que nous avons eu connaissance de l’incident, des instructions ont été données aux autorités compétentes afin d’ouvrir une enquête sur les faits et de vérifier la véracité de cette vidéo publiée et d’en déterminer les responsabilités ».