AGRESSION CONTRE LE PERSONNEL MEDICAL : Benbouzid s’exprime de nouveau

Le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid a indiqué, jeudi à Alger, que les agressions des personnels médicaux, déforment la période que nous traversons, et la lutte contre l’épidémie du coronavirus. En marge du lancement d’une application électronique, « L’Armée blanche se consulte » dédiée au service des équipes médicales, Benbouzid a déclaré : « nous sommes en guerre contre l’épidémie. Nous avons besoin de solidarité et non d’agression. Attaquer le personnel médical déforme fortement la période que nous traversons ». Le ministre a également salué la décision du chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, de signer un décret pour durcir les sanctions contre les agresseurs des personnels médicaux. A noter que le gouvernement a adopté, mercredi soir, les amendements du Code pénal relatifs à la protection du corps médical. Cet amendement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République tendant à renforcer et à consolider, par un texte de loi, la protection des personnels de la santé. « Il traduit la reconnaissance de la Nation entière, aux efforts et sacrifices consentis par le corps médical, paramédical et administratif des établissements de santé publics et privés, notamment pendant cette crise sanitaire induite par la pandémie du Coronavirus (Covid-19), ainsi que l’engagement résolu à améliorer sensiblement leurs conditions de travail et les prémunir de toute forme d’agression ou de violence physique ou verbale, ainsi que des atteintes à l’intégrité des établissements de santé et à la dignité des patients », souligne le communiqué. Pour rappel, La situation pandémique du nouveau Coronavirus, (Covid-19) ne cesse de progresser quotidiennement ces derniers jours et à un rythme inquiétant à travers le territoire national, selon le dernier décompte annoncé ce jeudi 23 juillet et rendu public par la cellule de suivi de l’épidémie du ministère de la Santé. Le bilan global des personnes infectées par le Coronavirus en Algérie est passé à 25 484 cas confirmés, suite à l’enregistrement de 612 nouvelles contaminations déclarées positives selon le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar.