AGISSANT SOUS COUVERT D'UNE AGENCE COMMERCIALE FICTIVE : Arrestation d'un escroc à Alger

La brigade de répression du crime de la police judiciaire de la circonscription d'Alger Centre relevant de la Sûreté d'Alger a mis hors d’état de nuire un individu s'adonnant à l'escroquerie sous couvert d'une agence commerciale fictive, a indiqué un communiqué des mêmes services. "Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, la brigade de répression du crime de la Police judiciaire de la circonscription d'Alger Centre relevant de la Sûreté d'Alger a mis hors d’état de nuire un individu agissant sous couvert d'une agence commerciale fictive pour commettre, à l'aide de plusieurs personnes, des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux et de conclusion de contrats et de marchés douteux en vue de l'extorsion de tiers", a précisé la même source ajoutant que "la valeur totale des objets saisis s'élève à 9 milliards de centimes". L'opération s'est soldée par la saisie de 4.220.000 Da, sept camions de gros tonnage, trois véhicules touristiques, 12 cartes grises et des contrats de location falsifiés ainsi que du matériel bureautique et des téléphones portables. Après finalisation des procédures légales en vigueur, le mis en cause à été présenté devant la juridiction compétente, conclut le document.