AGENCE NATIONALE DE L’EMPLOI : Les employés de l’ANEM en grève

D’un autre côté, l’Agence nationale pour l’emploi s’est engagée à finaliser les préoccupations des grévistes « ANEM » dans les différentes Wilayas du pays au cours de l’année en cours, après avoir achevé les procédures de transfert de fonds du ministère des Finances. Les travailleurs de 36 agences étatiques opérant au niveau national ont refusé, lors de leur réunion, le 18 février, de répondre à la demande du haut fonctionnaire du secteur de suspendre leur grève, qui a débuté la semaine dernière, pour une période de trois jours renouvelables par semaine. Dans un communiqué, les travailleurs de l’Agence nationale pour l’emploi appellent à l’application des dispositions de la convention collective signée en 2014, soulignant l’unification de leurs salaires avec les travailleurs du reste du ministère du Travail, en plus de soulever le point évident, de fusionner la subvention pour le fonctionnement du dispositif d’insertion professionnelle avec le salaire de base, et d’augmenter l’octroi du salaire unique et du repas et le transport, ainsi que le paiement des cotisations salariales résultant de la réorganisation de certains postes depuis 2016 «en tant que première des dettes et des obligations, conformément à la loi sur le travail aux articles 89 et 90», en plus de bénéficier du droit de se mettre à niveau automatiquement et d’accorder des concessions pour travailler dans le sud en raison des conditions difficiles. Distinguer la région, afin de développer le secteur et améliorer la qualité de service.