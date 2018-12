AGENCE NATIONALE DE L’EMPLOI (ANEM) : Plus de 34000 placements effectués en 2018

En effet, l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a pour mission principale d’organiser et elle est chargée de la normalisation, du conseil et du contrôle. L’information sur le marché de l’emploi est captée par le réseau d’agences et traitée en centrale. Pour sa part la direction Régionale de l’Emploi (DREM) constitue le relais entre le Siège et les structures qui lui sont rattachées (Agences Wilayas, Agences Locales) et a pour mission d’assurer une gestion décentralisée des fonctions et des moyens et de fournir un appui technique et de gestion aux agences de wilayas et locales afin d’assurer un bon fonctionnement des activités. L’Agence de wilaya et l’Agence locale de l’Emploi sont chargées d’accueillir, informer et proposer un emploi à tout demandeur qui se présente à l’agence ; Prospecter les opportunités d’emploi au niveau local ; Conseiller et accompagner les entreprises dans le recrutement et contribuer à la mise en œuvre des dispositifs d’emploi. Parmi les activités de l’agence, on peut citer les formations. D’ailleurs, dans le cadre de la réalisation des actions relatives au projet de coopération, intitulé : « TAWDIF », liant l’ANEM et le Bureau de l’Organisation Internationale du Travail pour les pays du Maghreb, une formation au profit des animateurs des universités sur la méthodologie d’animation des ateliers sur les techniques de recherche d’emploi ,est organisée du 25 au 29 décembre 2018, à Alger.