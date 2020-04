AGENCE DU CADASTRE D'ORAN : Plus de 7000 demandes de mise à jour en instance depuis des mois

7000 mille dossiers de demandeurs de cette pièce qui fait défaut depuis deux mois environ pour des motifs de la vacance du poste du directeur signataire qui n'a pas encore été installé à ce jour pour pouvoir régulariser ces milliers de fellahs qui ne savent plus à quel saint se vouer. Toutes leurs doléances sont restées feuilles mortes et leurs projets d'investissement notamment ceux de l'élevage de poulains bovins et ovins, et aussi dépôts frigorifiques sont à l'arrêt depuis des mois à cause de la non délivrance du document de la mise à jour qui tarde à venir. Pis encore, nos mêmes interlocuteurs nous ont révélé que les jours de réception ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre et le personnel de cette importante structure de l’Etat est en stand-by en attendant des jours meilleurs. Devant cette situation catastrophique qui pénalise ces milliers de fellahs, il est temps que les pouvoirs publics et à leur tête le wali d'0ran prennent des mesures de disposition strictes afin de pouvoir régulariser ces fellahs qui sont dans l'embarras ,ne savent plus quoi faire devant cette mauvaise situation qui les pénalise depuis des mois. A cet effet ,ils interpellent le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, pour leur venir en aide afin de pouvoir récupérer ce fameux document de la mise à jour qui tarde à venir pour des motifs de mauvaise gestion de cette agence qui est secouée par plusieurs dépassements du faux et usage de faux suivi de la vacance du poste du chef d’agence pour gérer au moins les affaires courantes des demandeurs de documents et autres enquêtes des milliers de dossiers qui pourrissent dans les tiroirs depuis des mois.