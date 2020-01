AGENCE CNAS D'ALGER : Plus de 135 milliards de dinars recouvrés en 2019

L'Agence de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) de la wilaya d'Alger a recouvré plus de 135 milliards de dinars en 2019, a indiqué dimanche le directeur de l'agence. Lors d'une conférence de presse à l'occasion de la campagne de sensibilisation des employeurs sur la déclaration annuelle des salaires et des salariés, le directeur de l'Agence CNAS d'Alger, Mahfoud Idris, a précisé que l'agence avait recouvré auprès de ses affiliés plus de 135 milliards de dinars en 2019, une hausse de 6% par rapport à 2018 où 127 milliards et 800 millions de dinars avaient été recouvrés. Les recettes du recouvrement annuel s'étaient améliorées à la faveur des orientations du ministère de tutelle et de la Direction générale de la caisse qui a pris des mesures pour faciliter le règlement des cotisations, ainsi que des différents programmes mis en place pour moderniser le secteur, a-t-il souligné. En 2020, l'Agence CNAS d'Alger ambitionne de recouvrer 140 milliards de dinars au titre des cotisations des secteurs public et privé, a annoncé le même responsable, expliquant que le recouvrement des cotisations annuelles était une condition sine qua non pour assurer l'équilibre et la pérennité du système de sécurité sociale, qui repose, a-t-il dit, sur le principe de la solidarité et de la couverture universelle des affilés et des ayants droits. Par ailleurs, Mahfoud Idris a fait savoir qu'en 2019, l'Agence CNAS d'Alger avait recensé 2.081 employeurs contrevenants contre lesquels ont été prises des mesures, dont des mises en demeure et des poursuites judiciaires, précisant qu'une centaine de contrevenants avaient été trainés en justice.