AGENCE ‘’AADL’’ DE MASCARA : Résiliation du contrat de la société chinoise ‘’ C 2SS’’

L’Agence AADL de la wilaya de Mascara vient de résilier le contrat de la société Chinoise C2SS qui détenait le projet de résiliation du programme des 1800 logements AADL dont 750 logements à Sidi Abdeldjebar, 750 à la gare et 300 à Sig, elle sera remplacée dans le courant du mois par une société Turque « DEKERSAN » la résiliation a eu après un grand retard qui n’a pas été justifié. Un autre programme de 2016/17 porte 1200 logements AADL dont 800 logements sont affectés à Tighennif affectés à l’entreprise Mezoughi, 400 à Mascara pour la même entreprise. Le programme 2017 porte 1800 logements, 1000 destinés à Mascara, 400 à Mohamadia et sont proposés pour Mascara, 400 à Ghriss et avec l’accord des souscripteurs, ils furent réaffectés à Mascara. Pour le moment, la wilaya de Mascara compte 6600 souscripteurs pour 4800 logements seulement, la wilaya compte faire une demande d’un quota supplémentaire de 1800 logements pour satisfaire les demandes.