AFIN DE RAPATRIER LES FRANÇAIS BLOQUES EN ALGERIE : Air France annonce 4 vols quotidiens entre Alger et Paris

Le Consulat de France en Algérie a annoncé sur son site officiel que la compagnie Aérienne française « Air France », a opter pour l’augmentation de nombre vols quotidien de rapatriement entre l’Algérie et la France à partir de demain, mercredi 27 mai. Air France va opérer ainsi 4 vols par jour entre Alger et la capitale française Paris à partir de mercredi prochain afin de rapatrier ses ressortissants bloqués en Algérie en raisons de la pandémie du Covid-19 et les mesures sécuritaires prises par les gouvernements des pays concernés notamment la fermeture des aéroports et la suspension des vols. En revanche, le consulat a écrit que la compagnie » Air France » a fixé plusieurs conditions, précisant que ces vols sont réservés aux personnes résidant en France (ressortissants français ou de l’Union européenne, étrangers en possession d’un titre de séjour), par ailleurs les vols peuvent être réservés à partir du 24 mai sur le site Internet d’Air France. En outre, ces vols, précise » Air France » peuvent être réservés uniquement au départ d’Alger, avec pour destination Roissy-Charles de Gaulle.