AFIN DE DEVELOPPER LE TOURISME FORESTIER : Réservation de 20 espaces pour la création de camps d'été

En prévision de la saison estivale à la wilaya de Mostaganem, il a été mis à la disposition des communes côtières 20 espaces forestiers pour l’établissement de camps d'été a t on appris. Ces espaces forestiers se situant à proximité des plages seront exploités par les communes en tant que camps d'été pour les familles et les citoyens à revenu modeste contre le versement de sommes d'argent qui contribueront à améliorer les revenus de ces communes. Ces espaces qui relèvent du domaine forestier ont été choisis en raison de leur proximité des plages et leurs capacités à fournir de nombreux sites touristiques et de créer des sites pour les loisirs, et le repos et de prévenir contre le camping anarchique et la protection du tissu forestier a ton ajouté de même source. La conservation des forêts a mis en place auparavant 19 sites forestiers à la disposition de 13 communes pour créer des espaces pour le divertissement et la randonnée, lesquels ont été équipés de chaises, tables et des jeux pour les enfants sur prise en charge des communes. Comme il a été également proposé pour la mise en place de sept forêts pour les loisirs d'une superficie totale de 94 hectares dont 10 hectares situés dans la région de Sidi Bendhiba, à Mesra, Sedawa et Cap Ivy commune de Sidi Lakhdar, (17 et 16 hectares, respectivement), Zarifa commune de Khadra, 10 (hectares), Sidi Mansour commune de Stidia (16 hectares), Meharika commune de Bouguirat (14 hectares), et El Horia, commune de Mostaganem, 11 hectares a t on indiqué. Se faisant, l'exploitation de ces espaces auront pour services des restaurants, des cafés, des boutiques, du tourisme et du divertissement sportif tels que la mise en place de pistes de jogging, des vélos et d'autres espaces de divertissement par la création des jeux d'enfants correspondant à la nature de l'environnement et les exigences de préservation de la forêt comme précisé.