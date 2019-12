AFFICHAGE DES LISTES DES LOGEMENTS SOCIAUX : Colère de 17 familles à Boutlélis

17 familles inscrites sur les listes des bénéficiaires de logements sociaux ayant vu leurs noms retirés et changés par d'autres personnes, interpellent le wali d’Oran et demandent l'ouverture d'une enquête. Rien ne va plus dans la commune et daïra de Boutlélis, l’affichage des listes des bénéficiaires de logements sociaux n’a pas fait à priori que des heureux dans le chef lieu de commune de Boutlélis .Des citoyens dont les noms n’ont pas été affichés ont tenu un sit-in devant le siège de la daïra. En effet, une vingtaine de citoyens dont les noms figuraient sur les listes lors de l’affichage de la liste, titulaires munis d'un ordre de versement, à la grande surprise générale ont vu leurs noms disparaitre lors du paiement à l'antenne de l’OPGI du chef-lieu de la daïra de Boutlélis . La liste rendue publique depuis plus d’une année après que la commission de wilaya a confirmé par cette deuxième liste finale qui a été modifiée par la complicité des responsables concernés, sans que les citoyens ne le sachent ? C’est la question qui a été posée à des agents de l’OPGI de Sidi El Houari d'Oran , qui ont affirmé que ce n’est pas de leur prérogative de changer une liste validée par la commission de la wilaya et celle de la daïra, c’est à Boutlélis que cette transaction de changement de noms aurait pu se faire. Les 17 familles ont alors fait des recours à la daïra, envoyés illico-presto vers la direction générale de l’OPGI de Sidi El Houari, il y a de cela 02 mois environ et sans résultat jusqu’à aujourd’hui. « Nous interpellons le wali d’Oran car il y a une injustice. Dernièrement, près de 200 personnes se sont rassemblées devant le siège de la daïra pour exiger des éclaircissements sur cette fameuse liste. Certains protestataires n’ont pas été affichés, d’autres ont vu leurs noms retirés. En recevant des représentants, la cheffe de daïra de Boutlélis les a rassurés, en promettant de revoir cette liste, tout en confirmant, que les bénéficiaires du deuxième quota de 400 logements seront connus incessamment. L’annexe de l’office de Boutlélis s’en est lavée les mains en pointant du doigt la daïra, qui à son tour rend la balle à l’OPGI. Aux dernières nouvelles, une enquête va être déclenchée par la wilaya d’Oran pour éclaircir ces agissements néfastes pour ces familles nécessiteuses. En attendant, à Boutlélis on ne parle que de cette liste, vu que le nombre des postulants est important. Les commissions pluridisciplinaires ont soigneusement étudié les dossiers, et ont par conséquent attribué les 300 unités qui sont prêtes à être distribuées, en attendant les 400 restantes dans le cadre du programme du logement public locatif. Les dix sept familles interpellent le wali d'Oran pour ouvrir une enquête afin de déterminer les causes réelles de cette transaction de changement de noms des familles pourtant inscrites dans la liste des bénéficiaires de ces 300 logements sociaux qui ont fait un grand tabac dans le chef lieu de la daïra de Boutlélis .