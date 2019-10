AFFICHAGE DES LISTES DE LOGEMENTS A BECHAR : Les protestataires bloquent la circulation devant la wilaya

Après avoir bloqué la circulation sur la route jouxtant le siège de la daïra durant toute la journée du lundi, ils sont venus tôt dans la matinée du mardi manifester devant le siège de la wilaya. Certains font la chaîne devant l’entrée de la DRAG pour déposer des recours, d’autres demandent à être reçus par le wali pour prendre leurs doléances en considération. La plupart d’entre eux se diront lésés par la commission d’étude des dossiers qui les aurait écartés sans raisons valables des listes des bénéficiaires. Certains montrent des reçus de dépôt de dossier depuis 2008 et demanderont l’ouverture d’une enquête par une commission désignée par le ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Les plus modérés demanderont à ce que de wali de Béchar désigne une autre commission impartiale pour l’étude de leurs recours cas par cas. D’autres diront que le wali de Béchar fait la sourde oreille à leurs appels au dialogue et s’enferme dans sa tour d’ivoire en comptant sur la durée et le soleil ardent pour les disperser. Vers 10 heures 30 minutes, le dispositif de sécurité autour de la wilaya a réussi à ouvrir la route à la circulation. Loin d’être intimidés par ce déploiement de forces, certains protestataires ont hissé une pancarte signalant qu’ils sont en grève de la faim depuis lundi. La presse s’est dirigée vers le siège de la wilaya pour faire le recoupement avec le chef de l’exécutif et obtenir sa réponse sur cet événement. Les portails étaient fermés par chaînes et cadenas et fortement gardés par les agents de l’ordre. Il lui a été signifié une fin de non recevoir à ce sujet.