AFFAIRES TAHKOUT ET HAMEL : Nouvelle détention provisoire pour Ouyahia et Zaalane

Le Conseiller enquêteur près la Cour suprême a ordonné de renouveler la détention provisoire de l’ex Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et l’ex ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. Selon le site Ennahar Online qui cite une source judiciaire, le Conseiller enquêteur a renouvelé la détention provisoire d’Ouyahia dans l’affaire de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout, et celle de Zaalane dans l’affaire du général major à la retraite et ex-Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel. Les chefs d’accusation retenus à l’encontre d’Ouyahia sont à savoir, l’octroi d’indus privilèges, la conclusion d’accords de façon contraire à la législation, dilapidation de deniers publics et abus de fonction, a ajouté la même source. Concernant Zaalane, il est poursuivi pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et conflit d’intérêts lorsqu’il occupait le poste de wali d’Oran, a poursuivi le même site.