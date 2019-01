AFFAIRES RELIGIEUSES : Recrutement prochain de près de 2 000 imams

«Le gouvernement avait donné son accord pour l’ouverture de 2000 postes à même de couvrir le déficit enregistré au niveau des mosquées et des écoles coraniques à travers le pays», a déclaré à l’APN le ministre des Affaires religieuses, Mohamed Aïssa, en réponse à une question orale. Répondant à une autre question, le ministre a affirmé que «le taux de couverture des mosquées de Laghouat a atteint 90% ; toutefois, la croissance démographique prévalant dans cette région était à l’origine (du) manque d’encadrement dont a souffert le secteur, ce qui a poussé le gouvernement à prendre la décision de recruter des cadres qualifiés pour occuper ces postes». S’agissant de l’Institut régional de formation des imams à Laghouat, il a précisé que cette structure «fait partie des 13 instituts assurant la formation des imams, mais qui s’est vu confier la mission d’encadrement et de formation des imams des pays du Sahel africain en vue d’éradiquer l’extrémisme et le fanatisme religieux dans la région».