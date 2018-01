AFFAIRES RELIGIEUSES : Réalisation de 30 nouvelles mosquées à Alger

Trente (30) nouvelles mosquées ont été réalisées en 2017 dans plusieurs nouvelles agglomérations à Alger pour contenir le nombre sans cesse croissant des fidèles et élèves d'écoles coraniques, a-t-on appris auprès de la Direction des Affaires religieuses et des Wakfs de la wilaya d'Alger. Réceptionnées en 2017, ces mosquées réparties entre Ouled Fayet, Sidi Abdellah, Rahmania et Ouled Chebel, viennent s'ajouter au parc de 640 mosquées existant à Alger, a précisé à l'APS le directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d'Alger, Zouhir Boudrâa. Rappelant que le nombre d'écoles coraniques s'élevait à 850 classes au niveau des différentes mosquées, il a précisé que le nombre des bénéficiaires du programme d'enseignement coranique a atteint près de 60.000 élèves pour le préscolaire et les classes d'alphabétisation. Un programme préliminaire au profit des enfants et leurs parents a été tracé pour l'enseignement du Coran, de la langue arabe, des préceptes de l'Islam et des principes de citoyenneté, a-t-il ajouté. Plusieurs projets d'extension, de restauration et de construction de nouvelles mosquées sont prévus dans la wilaya d'Alger, selon la disponibilité des assiettes foncières, a indiqué M. Boudrâa. Parmi les projets en cours de réalisation dans la wilaya d'Alger, l'intervenant a cité des travaux de réhabilitation des façades des mosquées, des salles d'ablution et la restauration d'écoles coraniques à la Casbah, Bab El Oued, Kouba, Zéralda, Draria et Rouiba, ajoutant que ces projets sont supervisés soit par la wilaya d'Alger, les associations caritatives ou les bienfaiteurs. Une aide financière de 17 milliards de centimes a été octroyée par la wilaya d'Alger pour la restauration des vielles mosquées et l'équipement des écoles coraniques, a-t-il rappelé.