AFFAIRES RELIGIEUSES : Plus de 2400 logements réservés aux imams

Le ministre des Affaires Religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi a fait état, à Alger, de l'affectation de 2440 logements, toutes formules confondues, à des Imams, annonçant la réception prochaine d'un "grand quota de logements" au profit du secteur. Lors d'une rencontre avec les cadres et responsables du secteur, le ministre a indiqué que 2440 unités de logement, toutes formules confondues, avaient été affectées à des Imams et qu'un autre "quota de logements tout aussi important" sera réceptionné prochainement. A cette occasion, M. Belmahdi a exhorté les Imams à "être un exemple et un modèle à suivre en termes d'engagement vis-à-vis de la fonction pour laquelle ils sont rétribués et à favoriser la mission de proximité au niveau de leurs quartiers et de leurs mosquées au service de la patrie". Par ailleurs, le ministre a fait savoir concernant le projet de loi criminalisant les agressions contre les Imams, que ce texte "était en cours d'étude et verra le jour bientôt". Concernant le choix des membres de la commission du Hadj, M. Belmahdi a affirmé qu'"il ne s'agit ni d'un privilège, ni d'un monopole", soutenant que ce choix procède de "la recherche de compétences aptes à opérer le changement et réaliser un saut qualitatif au profit des pèlerins algériens aux Lieux Saints". Sur un autre registre, M. Belmahdi a déclaré que son département "avait récupéré des centaines voire des milliers de biens wakfs et poursuit ses actions en justice pour en récupérer d'autres", appelant les responsables à fournir davantage d'efforts pour ériger ces biens en source de richesses pour le pays. Evoquant la conjoncture actuelle, le ministre a estimé que l'Algérie était confrontée à de "grands défis", invitant les cadres du secteur des Affaires religieuses à "œuvrer ensemble pour être un vecteur de propagation de la sérénité et à contribuer à mener l'Algérie à bon port".