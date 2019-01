A l’occasion de la célébration du nouvel an Amazigh, le ministre des affaires religieuses et des Wakfs Mohamed Aissa a salué la parution du premier livre d’exégèse du Coran en langue Tamazight. Mohamed Aissa a précisé que cette exégèse en langue Tamazight est « la première du genre en Algérie et au Maghreb », ajoutant que cette exégèse réalisée par des méthodes ordonnées reflète la profonde compréhension du Saint Coran et de la religion musulmane.