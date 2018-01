AFFAIRES RELIGIEUSES : Les imams appelés à apprendre le Tamazight

Le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, Mohamed Aissa, a annoncé jeudi à Bouira que les étudiants inscrits dans les instituts vont apprendre la langue amazighe pour comprendre et savoir leurs origines et pour la parler avec fierté pour s’exprimer sur leur religion. "Les imams seront tous appelés à apprendre Tamazight dans le cadre des cours d’amélioration du niveau et réactualisation des connaissances", a-t-il dit, en visitant une exposition de produits artisanaux traditionnels berbères organisée au hall de la maison de la culture. Et d'insister: "Nous allons veiller à ce que les imams maîtrisant Tamazight fassent obligatoirement" les prêches en langue amazighe. Dans ce cadre, le ministre a exprimé son engagement à œuvrer pour le développement et la promotion de la langue amazighe à travers des programmes qui seront lancés dans les différents instituts, mosquées et écoles du secteur et ce, à partir de cette année. "Notre département veut contribuer, lui aussi, à la promotion des origines amazighes (de l'Algérie) à travers l’enseignement obligatoire de tamazight dans les instituts de formation des imams à Bouira, Tizi Ouzou (Institit Illoula) ainsi qu’à Batna (Institut Al Zana El Baidae)", a-t-il annoncé, relevant que "ce programme entrera en vigueur à partir de cette année (2018)".