AFFAIRES RELIGIEUSES : Le prêche de ce vendredi consacré à la corruption

L’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc) a demandé au ministère des affaires religieuses à consacrer le prêche du vendredi, à la question de la lutte contre la corruption. Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé, ce mardi qu’il envisage une coopération entre son département et l’Onplc pour sensibiliser la société aux dangers de ce phénomène. Pour se faire, le ministère prévoit des colloques, des journées d’études et des programmes de formation en faveur des imams. Ainsi, le président de l’ONPLC, Tarek Koura a souligné qu’il avait demandé au ministère des Affaires religieuses d’appeler les imams à consacrer un prêche unifié le vendredi à travers toutes les mosquées du pays pour sensibiliser aux dangers de la corruption sur la société.