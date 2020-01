AFFAIRE TLIBA ET OULD ABBES : Fin de l’instruction du dossier

Le magistrat instructeur de la 6e chambre près le pôle judiciaire spécialisé d’Alger a clôturé, jeudi dernier, l’instruction de l’affaire opposant l’ex-député Baha Eddine Tliba et l’ancien secrétaire général du parti FLN, Djamel Ould Abbès et ses enfants, rapporte une source médiatique, citant des sources judiciaires proches de l’affaire. En effet, l’instruction a pris fin après une dernière audition de Djamel Ould Abbès et l’absence d’une partie plaignante, et le dossier sera envoyé au parquet général pour que l’affaire soit enrôlée, selon la même source. En outre, il est à rappeler que les mis en cause sont poursuivis, pour « abus de fonction », « tentative de corruption », « infraction aux changes » et « blanchiment d’argent ». Et que Djamel Ould Abbès a été placé sous mandat de dépôt le 8 juillet 2019 alors que l’ancien député FLN de Annaba, Tliba Baha Eddine, a été incarcéré pour la même affaire le 17 octobre dernier.