AFFAIRE TAHKOUT : L'ex-wali de Saïda et l’actuel wali d’El Bayadh auditionnés

Les auditions se poursuivent chez le juge enquêteur de la Cour Suprême. L'ancien wali de Saida, Djelloul Boukrabila a été auditionné, ce dimanche, par le Conseiller instructeur près la Cour suprême (Alger) dans le cadre de l'affaire de Mahieddine Tahkout et décidé de sa "mise en liberté", a indiqué dimanche un communiqué du Procureur général près la même cour. "Dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de la Cour suprême, le Conseiller instructeur a auditionné, le 18 juillet 2019, l'ex wali de Saida, Djeloul Boukrabila dans le cadre de l'affaire Mahieddine Tahkout, pour octroi délibéré d'indus avantages lors de passation d'un marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de fonction par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d'intérêt, corruption lors de la passation de marchés publics et dilapidation de deniers publics", précise le communiqué. A cet effet, le Conseiller instructeur a ordonné "la mise en liberté " du prévenu, indique la même source ajoutant que le parquet général fera appel de cette décision. Dans le même contexte, le wali d’El Bayadh, Djamel Khenfar, a été entendu ce lundi par le juge enquêteur de la Cour Suprême. Djamel Khenfar, wali d’El Bayadh avait déjà comparu devant la cour suprême pour avoir attribué des assiettes foncières à l’homme d’affaire emprisonné, Ali Haddad avant d’être relâché. Plusieurs walis, anciens et actuels, ont comparu devant la Cour Suprême à l’image d’Abdelkader Zoukh. Les responsables politiques et fonctionnaires de l’Etat comparaissent tour à tour devant la justice depuis trois mois..