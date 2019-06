AFFAIRE TAHKOUT : L’ancien DG de l’Etusa et le DG des transports d’Alger placés en détention

Selon des sources concordantes, les deux responsables ont été entendus par le juge d’instruction sur des soupçons d’octroi de marchés douteux à Tahkout. Outre Mahieddine Tahkout, deux de ses frères Rachid et Hamid ainsi que son fils Bilal ont été mis sous mandat de dépôt par le juge d’instruction. Selon Me Bourayou, avocat de la famille Tahkout, Mahieddine Tahkout est accusé de blanchiment d’argent, de détournements et d’accès à des privilèges. Cependant, selon l’agence officielle APS, les membre de la famille Tahkout sont poursuivis dans des affaires liées à l’obtention d’indus privilèges par des cadres de l’Office national des œuvres universitaires (Onou) et du ministère des Transports dans l’affaire liée aux œuvres universitaires ainsi que par des cadres du ministère de l’Industrie et de l’Agence nationale de développement de l’Investissement (Andi), dans une autre affaire liée à la société CIMA Motors. Plusieurs hauts fonctionnaires de ces instances ont comparu à ses côtés. Plusieurs ex-hauts responsables, dont l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, les ex-ministres Youcef Yousfi, Abdelkader Zaâlane, l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh et l’actuel ministre du Tourisme Abdelkader Benmessaoud, ont également été entendus pendant plusieurs heures par le juge d’instruction, avant de quitter le tribunal libres.