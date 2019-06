AFFAIRE SOVAC : Ouyahia face à une nouvelle affaire de corruption

Ahmed Ouyahia a été convoqué dans le cadre de l’affaire Sovac. Entendu par le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’Hamed, ce dernier a décidé de transmettre le dossier du secrétaire général du RND à la Cour suprême. Selon le même communiqué, plusieurs chefs d’accusation sont retenus contre Ouyahia ainsi que 14 autres personnes dont le blanchiment d’argent et transfert illicite de biens résultant de produits de criminalité et de corruption en vue de dissimuler leur source. Participation à la dilapidation et à l’utilisation des fonds de la banque d’une manière contraire à ses intérêts. Ahmed Ouyahia est également accusé d’inciter des fonctionnaires à exploiter leur influence réelle et supposée afin d’obtenir un avantage indu. L’ancien premier ministre est poursuivi pour violation de la législation et de la réglementation des échanges et des mouvements de capitaux depuis et vers l’étranger ainsi que l’usage abusif de la fonction dans le but d’accorder des avantages indus en violant les lois et les règlements. Pour rappel, le propriétaire du groupe Sovac, Mourad Oulmi, a été placé en détention provisoire en compagnie de quatre cadres du ministère de l’Industrie ainsi que l’ancien directeur du Crédit Populaire Algérien.