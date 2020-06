AFFAIRE SOVAC : Des peines de 12 à 20 ans requises contre les accusés

Le procès du PDG du Groupe Sovac Mourad Oulmi s’est ouvert au tribunal de Sidi M’hamed par l’audition de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia et de l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi, ainsi que le frère du patron de Sovac, Khider Oulmi. Dans son réquisitoire, le procureur du tribunal de Sidi M’hamed a requis : 15 ans de prison ferme avec 8 millions de dinars d’amende contre Mourad Oulmi, 15 ans de prison ferme avec 2 millions de dinars contre l’ex chef du gouvernement Ahmed ouyahia, 12 ans de Prison ferme et 2 millions d’amende conte l’ancien ministre Youssef Yousfi, 20 ans de prison ferme contre Abdelsalam Bouchouareb avec un mandat d’arrêt international, 12 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d’amende contre Khider Oulmi, 20 ans de prison et 8 millions de dinars d’amende avec un mandat d’arrêt international contre l’épouse de Oulmi. Pour rappel, Ouyahia est poursuivi pour « octroi d’indus avantages lors de la passation de marché en violation des dispositions législatives et réglementaires », « abus de fonction », « conflit d’intérêts en matière de passation de marchés » et « dilapidation de deniers publics ». Les frères Oulmi sont poursuivis pour « blanchiment d’argent, transfert de biens issus de revenus criminels et usage de crédits financiers bancaires de façon contraire aux intérêts de la banque ». Quant à l’ancien ministre Youssef Yousfi, il est poursuivi pour « l’octroi délibéré d’indus avantages », « abus de fonction », « conflit d’intérêts », « corruption dans la conclusion de marchés publics et dilapidation de deniers publics ».