AFFAIRE SAID BOUTEFLIKA, TOUFIK, TARTAG ET HANOUNE : Ouverture du procès aujourd’hui

En effet, c’est aujourd’hui 23 septembre 2019 que le tribunal militaire de Blida jugera Saïd Bouteflika, frère et conseiller du Président déchu, le général Toufik, ancien patron du DRS, le général Bachir Tartag, ex-coordinateur des services secrets, Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs pour « atteinte à l’autorité de l’Etat et de l’armée». Les quatre détenus sont accusés d’avoir tenu des «réunions secrètes» entre les 27 et 31 mars pour comploter contre l’Etat et l’Armée. Des charges passibles de lourdes peines de prison. Ces chefs d’accusation : «complot dans le but de porter atteinte au commandant d’une compagnie militaire» et «complot pour changer le régime» sont respectivement punis par l’article 284 et l’article 77 du code de justice militaire. Selon ces articles, les quatre accusés risquent de 5 à 10 ans d’emprisonnement. Saïd Bouteflika, le général Toufik et Bachir Tartag sont en détention provisoire depuis le 5 mai dernier, tandis que Louisa Hanoune est en détention depuis le 9 mai. Les quatre personnalités sont notamment poursuivies pour « atteinte à l’autorité de l’Armée » et « complot contre l’autorité de l’État ». Dans le cadre du même dossier, le tribunal militaire de Blida a également lancé des mandats d’arrêt internationaux à l’encontre de l’ancien ministre de la Défense Khaled Nezzar, son fils Lotfi et Farid Benhamdine, président de la Société algérienne de pharmacie.