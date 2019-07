AFFAIRE MAZOUZ : Nouveaux mandats de dépôt pour Ouyahia et Yousfi

Selon un communiqué de la Cour Suprême, Youcef Yousfi est poursuivi pour « octroi d’indus avantages à autrui lors de passation d’un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d’intérêts, corruption lors de passation de marchés publics et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d’une tierce partie de biens publics et blanchiment d’argent », a précisé le communiqué. Selon un second communiqué de la Cour Suprême, Ahmed Ouyahia, entendu dans les affaires Mazouz et Hamid Melzi, a été placé en détention provisoire par le conseiller instructeur près la même Cour. Dans le cadre de ces affaires, Ouyahia est poursuivi pour « octroi d’indus avantages à autrui lors de passation d’un marché en violation des dispositions législatives et règlementaires, abus de pouvoir délibéré par un agent public en violation des lois et réglementations, conflit d’intérêts, corruption lors de passation de marchés publics et dilapidation de manière volontaire, utilisation illicite en sa faveur ou en faveur d’une tierce partie de biens publics et blanchiment d’argent », a précisé le communiqué. Le conseiller instructeur près la Cour Suprême a ordonné le placement d’Ahmed Ouyahia dans le cadre de l’affaire Mazouz et sa remise en liberté dans l’affaire Melzi.