AFFAIRE KOUNINEF : Houda Feraoun serait citée dans une nouvelle affaire

La Cour suprême s’apprête à ouvrir plusieurs affaires impliquant plusieurs ex-ministre et hauts cadres ayant servi durant la période du président déchu Abdelaziz Bouteflika. En effet, selon le quotidien le Soir d’Algérie, qui cite des sources concordantes, le nom de l’ancienne ministre de la Poste et des Technologies de l’information et de la communication, Houda Feraoun, citée dans ces derniers jours dans l’instruction du dossier des frères Kouninef, risque de réapparaitre dans l’une des affaires pour lesquelles ces derniers sont poursuivis. A noter que l’instruction concerne vingt-trois ex-ministres et plusieurs anciens de cadres figurent dans le cadre de plusieurs affaires enrôlées au niveau de la Cour suprême, a indiqué la même source. En outre, l’enquête concernant le dossier Sonatrach 2 se poursuit également auprès de la Cour suprême, où les auditions de certains noms cités se poursuivent, ajoute la même source. Pour le moment, l’enquête est menée avec l’ex-P-DG de Sonatrach Mohamed Meziane et l’ancien vice-président de Sonatrach Abdelhafidh Faghouli, entres autres.