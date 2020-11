AFFAIRE KHALIFA BANK : Aboudjerra Soltani auditionné comme témoin

Le procès de l’affaire Khalifa Bank s’est poursuivi mardi pour le troisième jour consécutif au tribunal criminel près la Cour de Blida et a vu l’audition de Aboudjerra Soltani en tant que témoin en sa qualité d’ancien ministre du Travail. Aboudjerra Soltani a nié avoir reçu une quelconque notification relative au dépôt de fonds de différentes caisses relevant de son ministère, au niveau de Khalifa Bank, quand il était à la tête du ministère du Travail, a rapporté l’agence officielle APS. Selon lui, les différentes décisions relatives aux caisses du ministère, dont la Caisse nationale d’assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) et le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), qui ont déposé des fonds considérables à Khalifa Bank, « ont été prises par les membres du conseil d’administration, qui sont tenus d’en informer le ministère de tutelle, dans un délai de 15 jours. Ce qui n’a pas été fait lors de la prise des décisions du retrait de ces fonds à partir de banques publiques pour les déposer dans cette banque privée », a-t-il déclaré. D’autres témoins ont été auditionnés par la présidente de l’audience. L’expert comptable, Hamid Foufa, désigné sur ordre du tribunal pour réaliser une expertise financière sur la situation de Khalifa Bank, a déclaré que la relation de travail entre les agences et la caisse principale de Cheraga était « chaotique ».