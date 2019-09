AFFAIRE ‘’KAMEL EL BOUCHI’’ : Le procès en appel, reporté au 22 Septembre

Le 10 juillet 2019, Kamel Chikhi a été condamné à dix ans de prison ferme assortis d’un million de dinars d’amende dans l’affaire des conservateurs fonciers comme l’avait requis le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed. A ce sujet, l’APS avait rapporté ‘’Le prévenu Kamel Chikhi est poursuivi aussi dans 4 affaires, dont celle de la saisie de cocaïne au port d’Oran en mai 2018. Les enquêtes préliminaires instruites dans l’affaire de saisie de cocaïne avaient révélé l’implication, aux côtés de Kamel Chikhi, de plusieurs personnes dans des faits liés à la corruption et à la perception d’avantages en contrepartie de facilitations dans le cadre d’une autre activité telle que la promotion immobilière ‘’ . Depuis, et sur son appel, le procès a été reporté au 07 Septembre pour être encore reporté au 22 du mois en cours suite à l’absence de l’un de ses avocats. A rappeler que douze personnes sont impliquées dans ce pendant de l’affaire Chikhi, à côté de l’affaire des 701 kg de cocaïne dans laquelle il est également accusé.et que l’année 2018 a été marquée par cette affaire si spectaculaires liée à la saisie de 701 kg de cocaïne au port d’Oran, dissimulés dans une cargaison de viande importée du Brésil. Au centre de cette dernière, Kamel Chikhi, un gros importateur de viande, devenu en quelques années un puissant magnat de l’immobilier. Le 26 mai 2018, un navire Le ‘’mercury vega’’, en rade au port d’Oran, attendait une place à quai pour décharger sa cargaison de viande, qui était bourrée de cocaïne. Informées, les unités de la marine, des garde-côtes, de la gendarmerie nationale et des douanes font leur irruption à bord et obligent le commandant à accoster. L’information de la découverte de la drogue fait le tour du monde. Jamais une telle quantité de cocaïne pure n’a été saisie en Algérie. Les premiers éléments de l’enquête aboutissent à l’arrestation de Kamel Chikhi, son agent consignation, ses deux frères et son directeur commercial, mais le plus drôle, à l’arrestation du chauffeur personnel d’Abdelghani Hamel, ex-patron de la police !